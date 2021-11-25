Avrupa devleri, İstanbul'a geldi! İşte Marsilya maçında Kerem'i izleyecek 8 önemli kulüp

Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Marsilya'dan 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Temsilcimiz için büyük öneme sahip maçta Avrupa kulüplerinin gözlemcileri de Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için tribünde yerini alacak.

KEREM İÇİN TEKLİF YAPILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Takvim'in haberine göre; Bugün oynanacak Marsilya maçında genç futbolcuyu tam 8 kulübün canlı olarak izleyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Marsilya maçına Lyon, Lille, Roma, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Atalanta ve Valencia gözlemcilerinin akreditasyon yaptırdığı biliniyor. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.