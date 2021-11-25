Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Marsilya'dan 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Temsilcimiz için büyük öneme sahip maçta Avrupa kulüplerinin gözlemcileri de Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için tribünde yerini alacak.
Takvim'in haberine göre; Bugün oynanacak Marsilya maçında genç futbolcuyu tam 8 kulübün canlı olarak izleyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Marsilya maçına Lyon, Lille, Roma, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Atalanta ve Valencia gözlemcilerinin akreditasyon yaptırdığı biliniyor. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Son Dakika › Spor › Avrupa devleri, İstanbul'a geldi! İşte Marsilya maçında Kerem'i izleyecek 8 önemli kulüp - Son Dakika Spor