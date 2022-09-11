Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) İtalya 'da organize ettiği 2022 Memorial Giovanni Nasi International'da Türkiye adına mücadele eden Mehmet Kazan , 4. oldu.

Kaynak: AA

Mehmet Kazan, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Engelliler Golf Milli Takımı'ndan Mehmet Kazan, İtalya'daki turnuvada 4. oldu - Son Dakika

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