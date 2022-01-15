Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin ikinci gününde Türkiye, Hırvatistan ve ev sahibi Portekiz ile karşılaştı.
Paredes şehrinde düzenlenen şampiyonadaki üçüncü maçında Hırvatistan'a 8-5 yenilen milli takım, dördüncü karşılaşmasında Portekiz ile 4-4 berabere kaldı.
Organizasyonun ilk gününde Polonya'ya 4-3 mağlup olan Slovakya ile 5-5 berabere kalan milliler, yarın İspanya ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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