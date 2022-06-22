Erkekler epede İtalya birinci, İsrail ikinci, Fransa üçüncü; kadınlar kılıçta ise Fransa birinci, İtalya ikinci, Ukrayna ise üçüncü oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son gününde erkekler epe ve kadınlar kılıç kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi.

GORA nerede çekildi? G.O.R.A. açılımı nedir, ne demek? GORA konusu ne, oyuncuları kimler? GORA hangi il ve ilçede çekildi?

Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.