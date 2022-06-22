Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi

22.06.2022 20:09
Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi

Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son gününde erkekler epe ve kadınlar kılıç kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Erkekler epede İtalya birinci, İsrail ikinci, Fransa üçüncü; kadınlar kılıçta ise Fransa birinci, İtalya ikinci, Ukrayna ise üçüncü oldu.

Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Iryna Shchukla ve Fatma Zehra Köse'den oluşan Kadın Kılıç Milli Takımı; Romanya, İtalya, İspanya ve Almanya ile yaptığı karşılaşmalar sonucunda şampiyonayı 8. sırada tamamladı.

Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner ve Ali Ege Say'ın yer aldığı Erkek Epe Milli Takımı ise 20. sırada yer aldı.

Antalya'da düzenlenen organizasyonda üçüncü olan Erkek Kılıç Milli Takımı, Türkiye'ye, Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını kazandırmıştı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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