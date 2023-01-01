UEFA'dan Arda Güler tavsiyesi! 2023'te takip edilecek yıldızlar... - Son Dakika
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UEFA'dan Arda Güler tavsiyesi! 2023'te takip edilecek yıldızlar...

01.01.2023 20:22

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), yeni yılda Avrupa futbolunu kasıp kavurma potansiyeline sahip oyuncuları listeledi. 40 kişilik listede Arda Güler de yer buldu.

UEFA; muhabir, gazeteci ve editörlerinin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuları listeledi. Listede 40 isim yer aldı. Türkiye'den listeye giren isim ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler oldu. UEFA, 2023'te izlenecek oyuncular arasına Fenerbahçeli Arda Güler'i ekledi. 'Türk Messi' lakabını öne çıkaran UEFA, Arda hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Top sürme yeteneği ve delici pasları nedeniyle Arda Güler'in "Türk Messi" lakabına sahip olduğu vurgulanırken; geçen sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olduğu hatırlatıldı. Arda Güler'in bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde dikkatleri üzerine çektiği ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

BONSERVİSİ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, genç oyuncunun bonservisini Gençlerbirliği'nden almıştı. Geçen ayki anlaşmaya göre, Sarı-Lacivertliler, oyuncunun Gençlerbirliği'nde bulunan yüzde 20'lik sonraki satıştan pay hakkı için 2.5 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti. Fenerbahçe ayrıca, Ankara ekibine kiralamak istediği oyuncular için kolaylık sağlama konusunda da anlaşmaya vardı.

KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 13 maça çıkan Arda Güler, bunların 5'inde Süper Lig'de oynadı. Genç oyuncu, toplam 32 dakika süre almasına karşın 2 gol kaydetti. Arda Güler en çok Avrupa Ligi elemeleri (106 dakika) ve Avrupa Ligi'nde (147) süre aldı.

İşte UEFA'nın hazırladığı ve 2023'te en çok izlenecek oyuncuların listesi:

  • Liel Abada (ISR, 21 – Celtic)
  • Arda Güler (TÜR, 17 – Fenerbahçe)
  • Álex Baena (ESP, 21 – Villarreal)
  • Martin Baturina (CRO, 19 – Dinamo Zagreb)
  • Dion Drena Beljo (CRO, 20 – Osijek)
  • Armel Bella-Kotchap (GER, 21 – Southampton)
  • Moisés Caicedo (ECU, 21 – Brighton & Hove Albion)
  • Lucas Chevalier (FRA, 21 – LOSC Lille)
  • Mohamed-Ali Cho (FRA, 18 – Real Sociedad)
  • Zeno Debast (BEL, 19 – Anderlecht)
  • Strahinja Erakovic (SRB, 21 – Kızılyıldız)
  • David Datro Fofana (CIV, 20 – Chelsea)
  • Valgeir Lunddal Fri?riksson (ISL, 21 – Häcken)
  • Alejandro Garnacho (ARG, 18 – Manchester United)
  • Watch Garnacho sink Real Sociedad
  • Anthony Gordon (ENG, 21 – Everton)
  • Malo Gusto (FRA, 19 – Lyon)
  • Piero Hincapié (ECU, 20 – Leverkusen)
  • Milos Kerkez (HUN, 19 – AZ Alkmaar)
  • Tom Krauss (GER, 21 – Schalke, Leipzig'ten kiralık)
  • Victor Kristiansen (DEN, 20 – Copenhagen)
  • Luiz Henrique (BRA, 21 – Real Betis)
  • Eliot Matazo (BEL, 20 – Monaco)
  • Quentin Merlin (FRA, 20 – Nantes)
  • Adamo Nagalo (CIV, 20 – Nordsjælland)
  • Nico Williams (ESP, 20 – Athletic Club)
  • Octavian Popescu (ROU, 20 – FCSB)
  • Gonçalo Ramos (POR, 21 – Benfica)
  • Fabian Rieder (SUI, 20 – Young Boys)
  • Giorgio Scalvini (ITA, 19 – Atalanta)
  • Nicolas Seiwald (AUT, 21 – Salzburg)
  • Xavi Simons (NED, 19 – PSV Eindhoven)
  • Ones to watch in 2019: Davies, Haaland, Konaté, Kvaratskhelia, Rodrygo
  • Crysensio Summerville (NED, 21 – Leeds)
  • Abakar Sylla (CIV, 20 – Club Brugge)
  • Mathys Tel (FRA, 17 – Bayern München)
  • Kenneth Taylor (NED, 20 – Ajax)
  • Destiny Udogie (ITA, 20 – Udinese, Tottenham'dan kiralık)
  • Lesley Ugochukwu (FRA, 18 – Rennes)
  • Nicola Zalewski (POL, 20 – Roma)
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