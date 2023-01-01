UEFA'dan Arda Güler tavsiyesi! 2023'te takip edilecek yıldızlar...

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UEFA; muhabir, gazeteci ve editörlerinin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuları listeledi. Listede 40 isim yer aldı. Türkiye'den listeye giren isim ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler oldu. UEFA, 2023'te izlenecek oyuncular arasına Fenerbahçeli Arda Güler'i ekledi. 'Türk Messi' lakabını öne çıkaran UEFA, Arda hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Top sürme yeteneği ve delici pasları nedeniyle Arda Güler'in "Türk Messi" lakabına sahip olduğu vurgulanırken; geçen sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olduğu hatırlatıldı. Arda Güler'in bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde dikkatleri üzerine çektiği ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

BONSERVİSİ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, genç oyuncunun bonservisini Gençlerbirliği'nden almıştı. Geçen ayki anlaşmaya göre, Sarı-Lacivertliler, oyuncunun Gençlerbirliği'nde bulunan yüzde 20'lik sonraki satıştan pay hakkı için 2.5 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti. Fenerbahçe ayrıca, Ankara ekibine kiralamak istediği oyuncular için kolaylık sağlama konusunda da anlaşmaya vardı.

KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 13 maça çıkan Arda Güler, bunların 5'inde Süper Lig'de oynadı. Genç oyuncu, toplam 32 dakika süre almasına karşın 2 gol kaydetti. Arda Güler en çok Avrupa Ligi elemeleri (106 dakika) ve Avrupa Ligi'nde (147) süre aldı.

İşte UEFA'nın hazırladığı ve 2023'te en çok izlenecek oyuncuların listesi: