Avrupa Futbol Şampiyonası Açılış Maçlarının İstatistikleri - Son Dakika
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Avrupa Futbol Şampiyonası Açılış Maçlarının İstatistikleri

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde yapılan açılış maçlarının çoğunda bir kazanan çıkmıştır. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı Almanya'nın ev sahipliğinde İskoçya ile oynanacak. Geride kalan 16 turnuvanın açılış maçlarına bakıldığında, karşılaşmaların çoğunlukla gollü geçtiği ve 11 maçta bir kazananın olduğu görülmektedir. Ayrıca, ev sahibi olmanın açılış maçlarında bir avantaj sağlamadığı da ortaya çıkmıştır.

13.06.2024 11:05
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Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde yapılan açılış maçlarının çoğunda bir kazanan çıktı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuvanın 14 Haziran'daki açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşılaşacak. A Grubu müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024, 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olarak tarihe geçecek. Geride kalan 16 turnuvanın açılış maçlarına bakıldığında, karşılaşmaların gollü geçmesi ve çoğunlukla bir kazananın çıkması dikkati çekiyor.

Yapılan 16 açılış müsabakasının 11'inde takımlardan biri sahadan galip ayrılırken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

15 açılış maçında gol atıldı

Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 16 açılış maçının 15'inde gol sevincine tanıklık etti.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda yapılan açılış karşılaşmalarında takımlar 42 kez fileleri havalandırdı. Müsabakaların 11'inde 2 ve üstü gol atıldı.

Açılış mücadelelerinin en gollüsü EURO 1960'ta ev sahibi Fransa ile Yugoslavya arasında oynandı. Karşılaşmayı Yugoslavya 5-4 kazandı.

Gol sesi çıkmayan tek açılış maçı ise EURO 1968'deki İtalya-Sovyetler Birliği mücadelesi oldu.

Ev sahibi olmanın avantajı yok

Avrupa Şampiyonalarının açılış maçlarında ev sahibi olmanın bir avantaj sağlamadığı görüldü.

Geride kalan 16 şampiyonanın 14'ünde açılış maçlarını ev sahibi takımlar yaptı. Söz konusu müsabakaların 5'ini ev sahibi ekipler, 4'ünü de rakipleri kazandı. Beş açılış maçı ise beraberlikle sonuçlandı.

Almanya, 3 açılış maçı oynadı

Almanya, geçmişte 3 kez açılış maçında sahne aldı.

Söz konusu müsabakaların tamamı Batı Almanya olarak çıkan ülke, 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken, mağlubiyet görmedi.

Almanya, EURO 1972'inin açılış maçında ev sahibi Belçika'yı 2-1, İtalya'da düzenlenen EURO 1980'de ise Çekoslavakya'yı 1-0 yendi. Kuzey Batı Avrupa ülkesi, ev sahibi olduğu 1988'deki turnuvanın açılış maçında ise taraftar avantajını kullanamadı. Batı Almanya, sahasındaki karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

1968'de kazananı yazı-tura belirledi

EURO 1968'in açılış müsabakası ev sahibi İtalya ile Sovyetler Birliği arasında oynandı.

Statü gereği 4 takımın katılımıyla yapılan şampiyonada kazanan takım doğrudan finale çıkacaktı. Napoli'de tek maç eleme usulüne göre oynanan açılış mücadelesi 0-0 sonuçlandı. Dönemin futbol oyun kurallarına göre berabere biten maç, uzatmalara veya seri penaltılara gitmiyordu. Galip takım, ya para atışı ya da müsabakanın tekrarlanması yöntemiyle belirleniyordu. Golsüz eşitlikle sona eren İtalya-Sovyetler Birliği maçı sonucunda finale çıkacak ekibi para atışı belirledi. Para atışını kazanan İtalya, finalist oldu.

Turnuvanın finalinde İtalya ile Yugoslavya karşılaştı. Söz konusu müsabaka 1-1 berabere sonuçlanınca final maçı tekrarlandı. Bu kez Yugoslavya 2-0'lık skorla galip gelerek kupayı kaldırdı.

Açılış maçları

Avrupa şampiyonalarında açılış müsabakaları şöyle:

YılEv sahibiAçılış maçıSkor
1960FransaFransa-Yugoslavya4-5
1964İspanyaİspanya-Macaristan2-1
1968İtalyaİtalya-Sovyetler Birliği0-0
1972BelçikaBelçika-Batı Almanya1-2
1976YugoslavyaÇekoslovakya-Hollanda3-1
1980İtalyaÇekoslavakya-Batı Almanya0-1
1984FransaFransa-Danimarka1-0
1988Batı AlmanyaBatı Almanya-İtalya1-1
1992İsveçİsveç-Fransa1-1
1996İngiltereİngiltere-İsviçre1-1
2000Hollanda/BelçikaBelçika-İsveç2-1
2004PortekizPortekiz-Yunanistan1-2
2008Avusturya/İsviçreİsviçre-Çekya0-1
2012Polonya/UkraynaPolonya-Yunanistan1-1
2016FransaFransa-Romanya2-1
202011 farklı ülkeTürkiye-İtalya0-3

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa Futbol Şampiyonası Açılış Maçlarının İstatistikleri - Son Dakika

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