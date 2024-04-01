Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası\'nda Türk sporcular başarılı

İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcu Seymen Özbaş, altın madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Seymen Özbaş, finalde Amir Ibraimov'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Aynı kategoride diğer milli sporcular Denizcan Akkoca ve Mustafa Oğuz Ceylan ise üçüncülüğü elde etti.
17 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muhammed Emin Atabey de bronz madalya aldı.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu'nun her zaman çok adaylı bir seçime gitmesi ve kurulların da seçimle gelmesi gerektiğini söyledi. Arat ayrıca Türk futbolunun sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve kulüplerin haklarını korumak için mücadele edeceklerini belirtti.
İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu ilk maçında A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Avustralya'ya 6-2 mağlup oldu. İlk çeyreği 2-1, ikinci çeyreği de 4-2 geride kapatan milli takım, karşılaşmayı 6-2 kaybetti. Milli takımın ikinci maçı yarın saat 20.30'da Hong Kong ile olacak. Diğer maçlarda Kuzey Kore, Yeni Zelanda'yı 5-1, Hong Kong da Güney Afrika'yı 6-0 mağlup etti.
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İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, kent genelinde yapılan çalışmalarda siber suçlarla ilgili aranan 21 kişi de yakalandı. İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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