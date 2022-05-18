Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası hafta sonu İtalya'da yapılacak - Son Dakika
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Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası hafta sonu İtalya'da yapılacak

18.05.2022 17:03
Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası hafta sonu İtalya'da yapılacak

Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası 21-22 Mayıs tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası 21-22 Mayıs tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Varese kentinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular üç kategoride madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:

JM 2x (Genç erkekler iki çifte)

Ahmet Ali Kabadayı - Halil Kaan Köroğlu

JM 4+ (Genç erkekler dört tek dümencili)

Hamdi Okan Atmaca - Fatih Mehmet Avcı - Yusuf Ziya Ateş - Alper Şevket Eren - Tuana Fatma Yıldız (d)

JM 8+ (Genç erkekler sekiz tek)

Mehmet Giray Kuşkuş - Yiğit Yaşar Doğruok - Emirhan Balıkçı - Cevdet Ege Mutlu - Eren Efe Kara - Enes Biber - Aytimur Selçuk - Mahmut Tiryaki - Ege Büyükçetin (d)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası hafta sonu İtalya'da yapılacak - Son Dakika


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