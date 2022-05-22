Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda altın madalya - Son Dakika
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Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda altın madalya

22.05.2022 16:08
Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda altın madalya

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda genç erkekler dört tek dümencili sınıfında Türkiye altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda genç erkekler dört tek dümencili sınıfında Türkiye altın madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varese kentinde düzenlenen organizasyonda Hamdi Okan Atmaca, Fatih Mehmet Avcı, Alper Şevket Eren, Yusuf Ziya Ateş ve Tuana Fatma Yıldız'dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili (JM 4+) Milli Takımı, 6.24.80'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

Şampiyonada, bu kategoride İtalya ikinci, Macaristan ise üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda altın madalya - Son Dakika


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