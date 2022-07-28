Kadın Milli Golf Takımı, Macaristan'daki şampiyonada yarın yarı final mücadelesi yapacak

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda (2022 European Men's & Ladies Team Shield Championship) ilk günü lider tamamlayan Kadın Milli Golf Takımı, yarın yarı final mücadelesine çıkacak.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pannonia Golf & Country Kulübü'nde organize edilen şampiyonada erkek takımlarında 11 ülkeden 44, kadınlarda 10 ülkeden 40 oyuncu mücadele ediyor.

Şampiyonada Kadın Milli Golf Takımı Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Deniz Kaya'dan oluşurken, Erkek Milli Golf Takımı adına ise Berk Çelik, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan ve Taner Yamaç mücadele ediyor.

Takımda en iyi oynayan üç sporcunun skorunun alındığı şampiyonanın ilk raundunun sonunda milli golfçülerden Zeynep Süalp 76 (+4) gross, Sude Bay 74 (+2) gross, Deniz Sapmaz 79 (+7) gross ve Deniz Kaya 79 (+7) gross skor oynayarak toplamda 229 (+13) gross skorla Türkiye'yi birinci sıraya taşıdı.

İkinci sıraya 230 (+14) gross skorla Ukrayna, üçüncü sıraya da Litvanya 231 (+15) gross skorla yerleşti.

Kadın Milli Golf Takımı, yarın yarı final maçına çıkacak.

İbrahim Tarık Aslan 75 (+3) gross, Berk Çelik ve Tamer Yamaç 77 (+5)'er gross ve Can Gürdenli ile 79 (+7) gross skorla oynayarak toplam 229 (+13) gross skorla yedinci sırada yer alan erkek milli takımı ise bugün match play mücadelesinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.