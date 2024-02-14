Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Alperen Berber Altın Madalya Aldı - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Alperen Berber Altın Madalya Aldı

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Alperen Berber Altın Madalya Aldı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Alperen Berber, altın madalya aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Türk güreşine yeni yüzler gerektiğini belirterek, Alperen'in başarısının Türk güreşinin geleceğini garanti altına aldığını ifade etti.

14.02.2024 22:59  Güncelleme: 23:00
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Alperen Berber, altın madalya aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alperen, "Türkiye için güreştiğimin bilincindeyim. Ülkeme çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da yaptığı açıklamada, Türk güreşine yeni yüzler gerektiğini belirterek, "Rıza'dan, Taha'dan, Yasemin'den sonra bize Alperenler, Selçuk Canlar lazım. Bize yeni yüzler, yeni gençler lazım. Bu da bayrağın zamanında yerli yerinde doğru şekilde devredilmesiyle olur. Gençleri doğru şekilde milli takımlara monte edeceğiz. Hem ülkemizin hem Türk güreşinin geleceğini garanti altına alacağız. Alperen'in yolu açık olsun. Allah ayağına taş değdirmesin. Ben ona her zaman inanıyorum. O bizim evladımız, ailemizden biri. Zeki, çevik ve ahlaklı... Hepsi Alperen'de var. Onu yetiştiren, hocalığını yapan aynı zamanda benim de rakibim olan babasına ve tüm emeği olan hocalarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz birlikte Türk güreşini bu hale getirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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