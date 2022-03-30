Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum

30.03.2022 22:13
Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogramda mindere çıkan Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogramda mindere çıkan Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı. Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde 100'üncü altın madalyasını kazanan Aktürk, "100'üncü altın madalyayı almak bana nasip oldu. U23'te Avrupa şampiyonu olmuştum, burada da şampiyon olduğum için gururluyum" dedi.

Mart ayı başında Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, ilk kez büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. Finale yükselen milli sporcu, Bulgar rakibi Ahmed Sultanovich Bataev'e karşı mindere çıktı. Karşılaşmayı 6-1 kazanan Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu. Aktürk, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanırken, Avrupa şampiyonaları tarihinde ise Türkiye'nin 100'üncü altın madalyasını kazanmış oldu.

AKTÜRK: GURURLUYUMMaçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Aktürk, "Bundan önceki abilerim ve ustalarım 99'a kadar getirdi, 100'üncü altın madalyayı almak bana nasip oldu. U23'te Avrupa şampiyonu olmuştum, burada da şampiyon olduğum için gururluyum. Biliyordum ki herkesin bana inancı vardı. Boşa çıkartmadığım için mutluyum" dedi.EROĞLU: SPORCULARIMIZ GERİ ADIM ATMAYACAK

Şampiyon Feyzullah Aktürk'ü kutlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak, görebilmek çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Sporcularımız geriye adım atmayacak' dedik. Sporcularıma ve ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum
Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum
Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum
Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum
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BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu Feyzullah Aktürk: '100. madalya bana nasip oldu' Feyzullah Aktürk: '100. madalya bana nasip oldu'

Altın Madalya, Macaristan, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum - Son Dakika
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