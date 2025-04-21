Avrupa Güreş Şampiyonu Kerem Kamal, Memleketinde Ziyaretlerde Bulundu

Avrupa Güreş Şampiyonu Kerem Kamal, kazandığı büyük başarının ardından memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i makamlarında ziyaret etti.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran milli güreşçimiz Kerem Kamal, Kula'daki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Kamal, kazandığı altın madalya ve şampiyonadaki süreci hakkında bilgi verirken, Kula'dan aldığı manevi desteğin başarısında önemli rol oynadığını ifade etti. Kaymakam Özdemir ise Kamal'ın elde ettiği tarihi başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek, milli sporcuya teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Özdemir, "Kerem Kamal sadece Kula'nın değil, tüm Türkiye'nin gururudur. Onun azmi ve disiplini gençlerimize örnek teşkil ediyor. Kendisini gönülden tebrik ediyorum" dedi. Ziyaretin sonunda Kerem Kamal, desteklerinden dolayı Kaymakam Özdemir'e teşekkür ederek, şampiyonluk madalyasını birlikte hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Kerem Kamal, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i de makamında ziyaret etti. Başkan Dönmez, milli güreşçiyi tebrik ederek, onun başarısının ilçeye büyük gurur yaşattığını söyledi. Ziyaretin sonunda Başkan Dönmez, Kamal'a hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA