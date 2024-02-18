Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Enes Çelik 4. sırada

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 96 kiloda milli sporcu Enes Çelik, koparmada 162 kiloluk kaldırışıyla 4. sırada yer aldı.
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın yedinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan Enes Çelik, erkekler 96 kiloda podyuma çıktı.
Milli halterci, koparmada 162 kiloluk kaldırışıyla 4. sırada yer alırken, silkmede 185 kiloluk kaldırışıyla 13'üncü, toplamda ise 347 kiloyla 7. oldu.
Koparmada Ermenistan'dan Hakob Mkrtchyan 166 kiloluk kaldırışıyla ve önce kaldırmanın avantajıyla birinciliği, yine aynı ülkeden Davit Hovhannisyan 166 kiloluk kaldırışıyla ikinciliği, bireysel yarışan Pavel Khadasevich de 165 kiloyla üçüncülüğü elde etti.
Silkmede de ilk 2 sıra değişmedi. Hakob Mkrtchyan 209 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, bu sporcu toplamda da 375 kiloyla altın madalya kazandı.
Davit Hovhannisyan, silkmede 205 kiloluk kaldırışıyla ikinci sırada yer alırken, toplamda 371 kiloya ulaştı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Silkmede bireysel yarışan Yulian Kurlovich, 196 kiloluk kaldırışıyla üçüncülüğü elde etti. Toplamda ise Pavel Khadasevich, 360 kiloyla üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonada yarın erkekler 109 kiloda Muhammed Emin Burun TSİ 15.00'te, aynı kiloda Onur Demirci TSİ 18.00'de, kadınlarda ise 87 kiloda Büşra Çan TSİ 21.00'te madalya mücadelesine çıkacak.
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