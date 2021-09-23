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Avrupa Hareketlilik Haftası Konya'da dolu dolu geçti - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası Konya'da dolu dolu geçti

23.09.2021 00:57
Avrupa Hareketlilik Haftası Konya'da dolu dolu geçti, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle birlikte Konya'da da kutlanan Avrupa Hareketlik Haftası, "Arabasız Gün Etkinliği" kapsamında Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji ve Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki etkinliklerle sona erdi. Aslanlıkışla Caddesi'nde düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji'ne Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Meram Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri, bisiklet antrenörleri, bisiklet sporcuları, bisiklet konusunda şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Bisiklet Şehri konya" fotoğraf yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

Mevlana Müzesi'ne kadar devam eden kortejin ardından Başkan Altay ve katılımcılar, tramvayla Mevlana Durağından Kılıçarslan Şehir Meydanı'na geçerek buradaki etkinliklere katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bisiklet Şehri Konya" fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim eden protokol mensupları, 62 fotoğraftan oluşan sergiyi de gezdi.

"Gelişmiş toplumlarda trafiği çözmenin temel yolu bisiklet"

Burada konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu'nun kadim şehri olan Konya'nın güzelliklerini son dönemde "Bisiklet Şehri Konya" diyerek taçlandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Konya'nın geçmişten itibaren insanların bisiklet kullandığı, her evde bisikletin olduğu bir şehir olduğunu aktaran Başkan Altay, "Bugün gelişmiş toplumlarda da şehir trafiğini çözmenin, sağlıklı yaşamanın temel yolu bisiklet kullanmaktan geçiyor. Avrupa'da birçok şehir artık bireysel ulaşımda bisiklet kullanmaya başladı. Biz de Konya olarak, Türkiye'de buna öncü olmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

Hedef 2024 yılına kadar 80 kilometre daha bisiklet yolu yapmak

550 kilometrelik bisiklet yoluyla Konya'nın şu anda Türkiye'de açık ara en çok bisiklet yoluna sahip şehir olduğunu anımsatan Başkan Altay, "İnşallah 2024 yılına kadar 80 kilometre daha yeni bisiklet yolu açarak, özellikle merkezden perifere doğru bisikletle güvenli bir ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Her manada bisikletin önemini anlatıyoruz. Bugün de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok organizasyon gerçekleşti. İnşallah sizler bisiklet kullanarak hem daha sağlıklı yaşayacak hem de 'Bisiklet Şehri Konya' sloganının büyümesine yardım edeceksiniz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Ben de amatör bir bisiklet kullanıcısıyım. İnşallah bisiklet yollarını daha güvenli hale getirerek, bisiklet sürücülerine daha saygılı olarak şehrimizde bisiklet kullanımını hep birlikte artıracağız" diye konuştu.

Konyalılar dolu dolu programlarla hareketli bir gün geçirdi

Toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu son gün etkinliklerinde Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki; bisiklet akrobasi gösterileri, dengede simülatörü, tırmanma duvarı, gladyatör, dengede kal, canlı langırt, şut becerisi, şişme ayak bilardosu, döne döne basket, döner merdane, haylaz karakaçan ve şişme dart gibi birbirinden eğlenceli oyun alanlarıyla Konyalılar hareketli ve keyifli bir gün geçirdi. - KONYA

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Altay, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Hareketlilik Haftası Konya'da dolu dolu geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avrupa Hareketlilik Haftası Konya'da dolu dolu geçti - Son Dakika
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