4 gün boyunca devam eden müsabakaların final gününde Alanya Stars Hokey Kulübü, rakibi Gwent HC kulübünü 2-1 yenerek grubunun şampiyonu oldu. Swansea HC Kulübü de rakibi HC Luxembourg takımını 17-0 yenerek grubunun birincisi oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Stars Kulüp Başkanı Mahir Oktay ve Türkiye Hokey Federaasyonu Antalya İl Temsilcisi Hasan Dişkaya verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Avrupa Kadınlar Açık Kulüpler Hokey şampiyonu: Alanya Stars - Son Dakika

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