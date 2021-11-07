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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

07.11.2021 20:40
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

Milli sporcu Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada ikinciliği elde etti.

Milli sporcu Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada ikinciliği elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Kazan şehrindeki şampiyonada Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde yüzdüğü 25.39'luk derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

Merve Tuncel, 400 metre serbest seçmelerinde yüzdüğü 04: 05.11'lik derecesi ile altıncı olarak final yüzmeye hak kazandı.

Milli Sporcu, Emre Sakçı, Rusya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası - Son Dakika Spor


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