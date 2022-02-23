Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor

23.02.2022 10:28
Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarında yarın akşam 8 karşılaşma oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarında yarın akşam 8 karşılaşma oynanacak.

UEFA tarafından ilk kez 2021-2022 sezonunda uygulamaya konulan Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmaları yarın akşam oynanacak. 17 Şubat tarihinde oynanan ilk maçların ardından yarınki karşılaşmalar sonrası tur atlayan 8 takım belli olacak.

Fenerbahçe tur peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta sahasında 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin bir farklı skorla kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Müsabakanın beraberlik ya da Slavia Prag lehine sonuçlanması durumunda Fenerbahçe turnuvaya veda edecek. Zorlu maçta İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Play-off rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Karabağ - Marsilya (1-3)

20.45 Maccabi Tel Aviv - PSV Eindhoven (0-1)

20.45 Randers - Leicester City (1-4)

20.45 Bodo/Glimt - Celtic (3-1)

20.45 Partizan - Sparta Prag (1-0)

23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe (3-2)

23.00 PAOK - Midtjylland (0-1)

23.00 Vitesse - Rapid Wien (1-2) - İSTANBUL

Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor

YORUMLAR
500
Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Kavanagh yönetecek Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Kavanagh yönetecek Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Bitki örtüsünün ardında gizli kalmış! Binlerce yıllık mağara, hayvanlarını otlatırken tesadüfen karşılarına çıktı
10:28 Savaşın eşiğindeki Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden "Bizi NATO'ya alın" çağrısı
10:24 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Kadir yüzleşmesinde neler yaşandı?
10:20 Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu?
10:06 Tahtakale esnafından 70 milyon Euro topladı! "IŞİD'den gözaltına alındım" diye sırra kadem bastı
10:05 Havaalanında taksici terörü! Kendilerinden olmayan taksi şoförünü ve yolcusunu dövdüler
10:01 İş Banka'sından Rusya açıklaması: Herhangi bir ilişki bulunmamaktadır
09:53 Psikolojik sorunlar yaşayıp yıllarca uzak kalmıştı! Arda Kural'dan Sarp Levendoğlu iddiası: Bana baskı yapmak istedi
09:45 Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün açıklanacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı?
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 10:35:34. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement