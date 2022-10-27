Jorge Jesus bu kez başları öne eğdi! Fenerbahçe, 14 yıl sonra ilk kez bu duruma düştü

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 30 dakikasında Rennes temsilcimize büyük bir şok yaşatarak 3 gol attı.
Opta'nın verilerine göre, Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 2008'den (vs Arsenal) bu yana ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısında üç gol yedi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Rennes'in gollerini 5 ile 30. dakikada Gouiri ve 16. dakikada Terrier kaydetti. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki tek golü ise 42. dakikada Valencia'dan geldi.
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