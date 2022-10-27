Jorge Jesus bu kez başları öne eğdi! Fenerbahçe, 14 yıl sonra ilk kez bu duruma düştü

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 30 dakikasında Rennes temsilcimize büyük bir şok yaşatarak 3 gol attı.

2008'DEN BU YANA İLK

Opta'nın verilerine göre, Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 2008'den (vs Arsenal) bu yana ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısında üç gol yedi.

VALENCIA UMUTLARI YEŞERTTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Rennes'in gollerini 5 ile 30. dakikada Gouiri ve 16. dakikada Terrier kaydetti. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki tek golü ise 42. dakikada Valencia'dan geldi.