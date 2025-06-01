Avrupa Ligi'ne giden Samsunspor'dan coşkulu kutlama - Son Dakika
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Spor

Avrupa Ligi'ne giden Samsunspor'dan coşkulu kutlama

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Avrupa Ligi\'ne giden Samsunspor\'dan coşkulu kutlama
01.06.2025 22:39  Güncelleme: 23:19
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Avrupa Ligi\'ne giden Samsunspor\'dan coşkulu kutlama
Haber Videosu

Samsunspor, Süper Lig'in son karşılaştığı Kayserispor'u mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamlamanın coşkusunu maç sonrası şovlarıyla doyasıya yaşadı.

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Samsunspor, son dakikalarda attığı gollerle Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle birlikte kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, taraftarlarıyla birlikte unutulmaz bir sevinç yaşadı.

Avrupa Ligi'ne giden Samsunspor'dan coşkulu kutlama

Maçın ardından sahada adeta bir şölen havası esti. Futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarla paylaşmak için tribünlere koştu. Meşaleler yakıldı, tezahüratlar yükseldi. Statta lazer ve havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Futbolcular tezahüratlar eşliğinde omuz omuza kutlama yaptı.

Avrupa Ligi'ne giden Samsunspor'dan coşkulu kutlama

Bu sezon sergiledikleri başarılı performansla Avrupa kupalarında lig etabına kalmayı garantileyen Samsunspor'un bu başarısı, camiada büyük sevinçle karşılandı. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım da sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yüksel Yıldırım, Kayserispor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Ligi'ne giden Samsunspor'dan coşkulu kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    bu çöpler yerine bjk en azından 2 maç kazanır bunlar her maç 5 yer ezikler 14 44 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    İstanbul hegemonyasını yıkmaya geldik bekle bizi Manchester United Kuzey'in Kralı Samsunspor geliyor 21 8 Yanıtla
  • Dr Yücel Özen:
    playoff ta elenir köylerine dönerler 7 20 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    şehir takımlarının süper ligde sayılarının artması, ligimizi değerli kılacaktır 17 4 Yanıtla
  • 12345678:
    süper oldu liderle 2 sezondur en az 30 puan fark yiyen bjk yerini bile hakketmedi.samsun untebrik ederim. 4 1 Yanıtla
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