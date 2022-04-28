FRANKFURT AVANTAJI ALDIYarı finaldeki diğer karşılaşmada ise West Ham United'ın konuğu Eintracht Frankfurt oldu. Konuk ekip henüz 1'inci dakikada Knauff'un attığı golle 1-0 öne geçti. West Ham bu gole 21'inci dakikada Antonio ile cevap verdi. 54'üncü dakikada Kamada konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi: 1-2.
Yarı final rövanş karşılaşmaları 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Alman ekipleri galip geldi - Son Dakika