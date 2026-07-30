Avrupa Muaythai Elit Ligi Ayvalık'ta Başlıyor
Avrupa Muaythai Elit Ligi 1. Etap Yarışları, yarın Ayvalık'ta başlıyor ve 2 gün sürecek.
Avrupa Muaythai Elit Ligi 1. Etap Yarışları, yarın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlayacak.
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) tarafından düzenlenecek yarışlar 2 gün sürecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecek organizasyon, Sports TV'den canlı yayımlanacak.
Kaynak: AA
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