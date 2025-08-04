Ülkemizde birçok takımda forma giyen ve son iki sezonunda Suudi Arabistan'da geçiren Hamidou Traore, Türkiye'ye geri döndü.
28 yaşındaki ön libero Traore, TFF 1. Lig'e yükselen Sarıyer ile el sıkıştı. Traore, Sarıyer'in Süper Lig'e çıkmak için kurduğu güçlü kadro ve uzun vadeli vizyonuna duyduğu güveni dile getirerek, "Daha fazla görünürlük için Türkiye'ye döndüm. Sarıyer mücadeleci bir takım. Bu projeyi duyduğum anda benimsedim" dedi.
Traore, başta Panathinaikos olmak üzere Karabağ, Maccabi Tel Aviv ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen önemli teklifleri reddederek tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Son Dakika › Spor › Avrupa'nın önemli takımları peşinde koştu! Sarıyerspor'a imza attı - Son Dakika
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