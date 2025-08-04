Avrupa\'nın önemli takımları peşinde koştu! Sarıyerspor\'a imza attı

Ülkemizde birçok takımda forma giyen ve son iki sezonunda Suudi Arabistan'da geçiren Hamidou Traore, Türkiye'ye geri döndü.

SARIYERSPOR'A İMZA ATTI

28 yaşındaki ön libero Traore, TFF 1. Lig'e yükselen Sarıyer ile el sıkıştı. Traore, Sarıyer'in Süper Lig'e çıkmak için kurduğu güçlü kadro ve uzun vadeli vizyonuna duyduğu güveni dile getirerek, "Daha fazla görünürlük için Türkiye'ye döndüm. Sarıyer mücadeleci bir takım. Bu projeyi duyduğum anda benimsedim" dedi.

ÖNEMLİ TAKIMLAR İSTEDİ

Traore, başta Panathinaikos olmak üzere Karabağ, Maccabi Tel Aviv ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen önemli teklifleri reddederek tercihini Türkiye'den yana kullandı.