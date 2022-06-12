Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Katharina Bauer, Michelle Kroppen ve Charline Schwarz'dan oluşan Almanya Kadın Milli Takımı ile mücadele etti.

Kaynak: AA

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Son Dakika

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