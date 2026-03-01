Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası Antalya'da Başladı

Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası, bugün Antalya'da başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde organize edilen şampiyonaya 30 ülkeden 200 sporcu katılacak.

Türkiye, şampiyonada 12 erkek, 5 kadın sporcuyla mücadele edecek.

Şampiyonada yarışlar, 14.1 straight pool, 10 top, 9 top, 8 top disiplinleri ile 23 yaş altı gençler kategorisinde yapılacak.

Organizasyon 10 Mart'ta sona erecek.