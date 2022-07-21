Avrupa Şampiyonası'nda iki Türk takımı finalde

Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonası finalisti takımlar belli oldu. Beykent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi yarın Türkiye saatiyle 17: 30'da Polonya'da karşı karşıya geliyor.
Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Voleybol Üniversiteler şampiyonası finalist takımları belli oldu. A Grubunda yer alan Beykent Üniversitesi ile B grubunda yer alan Gazi Üniversitesi finale kaldı.
Final maçı Türkiye saatiyle 17: 30'da oynanacak.
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