Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonası finalisti takımlar belli oldu. Beykent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi yarın Türkiye saatiyle 17: 30'da Polonya 'da karşı karşıya geliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Avrupa Şampiyonası'nda iki Türk takımı finalde - Son Dakika

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