Avrupa Şampiyonası'nda iki Türk takımı finalde - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonası'nda iki Türk takımı finalde

21.07.2022 17:53
Avrupa Şampiyonası'nda iki Türk takımı finalde

Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonası finalisti takımlar belli oldu.

Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonası finalisti takımlar belli oldu. Beykent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi yarın Türkiye saatiyle 17: 30'da Polonya'da karşı karşıya geliyor.

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Voleybol Üniversiteler şampiyonası finalist takımları belli oldu. A Grubunda yer alan Beykent Üniversitesi ile B grubunda yer alan Gazi Üniversitesi finale kaldı.

Final maçı Türkiye saatiyle 17: 30'da oynanacak.


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Kaynak: DHA

Beykent Üniversitesi, voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonası'nda iki Türk takımı finalde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonası'nda iki Türk takımı finalde - Son Dakika
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