Avrupa Şampiyonası'nda Polisgücü'nün Sultanları fırtına gibi esiyor - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonası'nda Polisgücü'nün Sultanları fırtına gibi esiyor

03.06.2022 22:00
Avrupa Şampiyonası'nda Polisgücü'nün Sultanları fırtına gibi esiyor

Alanya'da start alan Avrupa Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ilk maçında Avusturya'nın Navax AHTP Wien takımını 2-0 yendi.

Alanya'da start alan Avrupa Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ilk maçında Avusturya'nın Navax AHTP Wien takımını 2-0 yendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Gaziantep Polisgücü Spor'un ev sahipliğinde başlayan olan EuroHockey Club Challenge II 2022 Women karşılaşmalarında ilk maçını Avusturya'nın Navax AHTP Wien takımıyla oynayan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takımı sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Avrupa Şampiyonası'nda takımını yalnız bırakmayarak maçları Alanya'da izleyen Başkan Mehmet Kaplan kadın takımının aldığı ilk galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün kulübümüzün ev sahipliğinde Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetimizi aldık. Rakip takımımız Avrupa'nın en güçlü takımlarından birisiydi. Ama şampiyonaya çok iyi hazırlanan ekibimiz sahada rakibine şans tanımadı. Bundan sonraki maçlardan da galip ayrılmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Avusturya, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonası'nda Polisgücü'nün Sultanları fırtına gibi esiyor - Son Dakika

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