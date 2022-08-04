Ampute Milliler, başarılarını dünya kupasıyla taçlandırmak istiyor - Son Dakika
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Ampute Milliler, başarılarını dünya kupasıyla taçlandırmak istiyor

04.08.2022 11:29

Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez şampiyonluk elde eden ve bir kez de dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı, seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmaları kazanıp dünya kupasını elde etmeyi arzuluyor.

Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez şampiyonluk elde eden ve bir kez de dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı, seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmaları kazanıp dünya kupasını elde etmeyi arzuluyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kampa giren milli takım, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Teknik direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, grup kura çekiminin 30 Temmuz'da yapıldığını belirterek, güçlü rakiplerle mücadele edeceklerini söyledi.

Sporcuların heyecanından memnun olduğunu dile getiren Çakmak, "Oyuncularımızın motivasyonları o kadar yüksek ki ben onlar için neler yapabilirim diye çabalıyorum. Yeni antrenman metotları, onların performansını artırabilecek çalışmalar yapıyoruz. A planımız da B planımız da C planımız da var. Onun için 3 plan üzerinden gittiğimizde çocuklara söylüyorum; 'İnşallah dünya kupası bizim elimizde'. Seyircimizin önünde karşılaşmalara çıkmakta ayrı bir heyecan ve coşku var." diye konuştu.

Çakmak, herkese bir umut ışığı olmak istediklerine, yüreğini ortaya koyan bir takım ortaya çıkaracaklarına değinerek, "Bu takımla beraber rol model olup zirveye çıkmak istiyoruz. Zirveye çıkmak çok zordur ama asıl zor olan zirvede kalmaktır." dedi.

Fatih Şentürk: " Sabırsızlanıyoruz; o günü, o saati bekliyoruz"

Orta saha oyuncusu Fatih Şentürk ise güzel bir ortamda hazırlıklara devam ettiklerini söyledi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın tek eksiğinin Dünya Kupası olduğuna işaret eden Fatih Şentürk, "Dünya Kupası'nı kazanmak inşallah evimizde bize nasip olur. Mücadelemiz devam ediyor. Hocalarımız çok istekli, arzulu, programlı. Biz de onların programlarına göre hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.

Fatih Şentürk, elde ettikleri başarılarla insanlara kendilerini sevdirdiklerini ve dikkatleri üzerlerine çektiklerini anlatarak, "Bu mücadele 10 yıl önce de vardı ama sadece artık sesimizi duyurmayı başardık. Dolu statta futbol oynamak çok keyifli. Sabırsızlanıyoruz; o günü, o saati bekliyoruz. Halk hocamızı, milli takımımızı bağrına bastı. Kaliteli futbol oynamaya özen gösteriyoruz. Türk halkına verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammet Yeğen: "Heyecandan uykularımız kaçıyor"

Defans oyuncusu Muhammet Yeğen de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Dünya şampiyonluğu hedefiyle sıkı bir çalışma sürecinde olduklarını aktaran Mehmet Yeğen, "Dünya şampiyonasının kendi ülkemizde olmasının nasıl bir heyecan olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 2 ay gibi bir süre olmasına rağmen geceleri uyumakta güçlük çekiyoruz. Arkadaşlar arasında Dünya Kupası'nın sohbetini yapıyoruz çünkü kupanın hayalini kuruyorsun, düşünüyorsun. Bu da heyecandan uykularımızı kaçırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Yeğen, seyircinin desteğini arkalarına alarak şampiyonaya başlamanın büyük bir avantaj olduğuna değinerek, daha önce finallere kalarak kendilerini kanıtladıklarını, şampiyonluğu çok istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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