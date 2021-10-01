Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na Tokat'ta coşkulu karşılama

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı Tokat'ta coşku ile karşılandı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı yenerek tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takım için Tokat'ta karşılama yapıldı. Teknik Direktörü Osman Çakmak memleketi Tokat'ta

ay-yıldızlı takımı ile birlikte davul zurna ile karşılandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve beraberindekilerle oyuncuların boynuna çelenk taktı. Konvoya polis, jandarma, off road, motosiklet tutkunları katıldı. Şehir turu atan millilere öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar ilgi gösterdi. Cumhuriyet meydanına düzenlenen törende kupa havaya kaldırılarak kutlama yapıldı. Törende konuşma yapan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, yaşadıkları gurur ve sevinci dile getirdi. Çakmak, "Biz bedel ödedikçe ülke büyüyor. Hepimiz bir bedel ödüyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi huzurumuzu bozmasın. Bozanlara da fırsat vermeyelim" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise konuşmasından yaşadığı mutluluğu ve heyecanı dile getirdi. Başkan Eroğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı da Türkiye'ye getireceğine inandığını belirterek, "Yine bizleri gururlandıracaklar, biz onlara inanıyoruz" diye konuştu.

Son olarak konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı ise ay-yıldızlı ekibi tebrik ederek, "Gazi Osman Çakmak Türkiye'nin gururu oldu. Türk milletine haklı onur ve gurur yaşattılar. İstiklal Marşımızı söyleterek Türk bayrağımızı göndere çektiler. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından sporcular altınla ödüllendirildi. - TOKAT