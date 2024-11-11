Avrupa Şampiyonu Asuman Çığlıoğlu Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Şampiyonu Asuman Çığlıoğlu Coşkuyla Karşılandı

Asuman Çığlıoğlu, Kastamonu'da Avrupa Şampiyonası zaferiyle çiçek ve meşalelerle karşılandı.

11.11.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Avrupa şampiyonu Asuman Çığlıoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı

KASTAMONU - Yunanistan'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk altın madalyasına ulaşan Avrupa şampiyonu Asuman Çığlıoğlu, memleketi Kastamonu'da çiçeklerle ve meşalelerle karşılandı.

A Milli Takım sporcusu Asuman Çığlıoğlu, 2- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan'da yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 60 kilogramda Türkiye'yi temsil etti. Kick boks kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan milli takım sporcusu Asuman Çığlıoğlu, 50 ülkeden binden fazla sporcunun katıldığı Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı. Zorlu rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Çığlıoğlu, aynı zamanda Türkiye'nin büyükler kategorisinde 60 kilogramda Avrupa Şampiyonu unvanına sahip ilk sporcusu oldu.

Yunanistan'dan dönen Avrupa Kick Boks Şampiyonu Asuman Çığlıoğlu, memleketi Kastamonu'da Otobüs Terminali'nde çiçeklerle ve meşalelerle karşılandı. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla hasret gideren Çığlıoğlu, Avrupa Şampiyonluğu unvanını koruyabilmek için daha çok mücadele edeceğini belirtti.

"İnşallah sıradaki hedefim dünya şampiyonu olmak"

Çığlıoğlu, "Avrupa Şampiyonası'na çok inanarak çalışmıştım. Antrenörüm Emrah Şahanoğlu ile birlikte bu yıl sistemli bir şekilde çalışma gerçekleştirdik. Bu yıl şampiyon olacağıma çok inanıyordum. Yunanistan'a gittiğimde stres ve heyecanım vardı ama antrenörüm ile sürekli irtibat halindeydim. Bana heyecan yapmamam gerektiğini, bana güvendiğini ve gerçekten başarılı olacağımı sürekli söyledi. Bende hocamı dinledim ve Avrupa Şampiyonu oldum. Yunanistan'da Türk bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı hem Türkiye'ye hem de Kastamonu'muza dinletmiş oldum. Çok mutluyum, inşallah sıradaki hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.

"İnşallah devamını getireceğim"

Büyükler kategorisinde ilk defa Kick Boks kategorisinde Avrupa Şampiyonunun kendisinin olduğunu söyleyen Çığlıoğlu, "Bundan dolayı çok mutluyum. Yıllardır milli takımda bunun için mücadele veriyordum. Hep dünya ikincisi, üçüncüsü ya da Avrupa ikincisi, üçüncüsü oluyordum. İlk defa Avrupa şampiyonu oldum ve inşallah devamını getireceğim. Bunun için çok mutluyum" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez Avrupa Şampiyonu olan bir sporcu olmanın gururunu yaşadığını ifade eden milli sporcu Çığlıoğlu, "Şimdi bu unvanımı devam ettirebilmem için bundan sonra daha çok çalışacağım" şeklinde konuştu.

"Bizler, Asuman'ın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz"

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efgan Dağlı ise, "Asuman ile tanışıklığımız 1 ya da 1,5 yıl gibi bir sürede oldu. Çalışmalarını yakından takip ediyorduk Antrenörümüz Emrah Bey eşliğinde. Atina'ya gitmeden bir hafta öncesinde Asuman ile görüştük. Biz, Asuman'a olan inancımızı o görüşmemizde de kendisine söylemiştik. Sana inanıyorum, başarılarla geleceğine inanıyoruz demiştik. Kastamonu gibi bir ilde Asuman gibi bir sporcunun çıkıp büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olması özelde bizleri genelde de Türkiye'nin gururudur. Bizler bu yüzden Asuman'a ve antrenörüne çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gururlandırdılar. Türk bayrağını Yunanistan'da göndere çektirdiler. O marşı orada dinletmek bizim için en büyük gurur kaynağı budur. Asuman'a çok teşekkür ediyoruz. Bizler, Asuman'ın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bu yolda da çalışmalarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak desteğimizi vereceğimize buradan kendisine söz veriyoruz. Biz Asuman'a inanıp ona güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi sıkletinde ve branşında Avrupa şampiyonu olan Türkiye'de ilk sporcudur"

Milli Takım Antrenörü Emrah Şahanoğlu da, şöyle konuştu: "Sporcum Asuman, çeyrek finalde Letonyalı, yarı finalde Norveçli ve finalde de İtalyan rakibini yenerek Yunanistan'da, Atina'da bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinletmiştir. Bu noktada kendisini ben tebrik ediyorum. Bu uzun yılların vermiş olduğu bir çalışmanın meyvesidir. 13 yıldır Asuman ile bu şampiyonluğun hayalini kuruyorduk. Büyükler kategorisi gerçekten çok zor bir alan. 18-40 yaş arası sporcular katılıyor. Kendi sıkletinde ve branşında Avrupa Şampiyonu olan Türkiye'de ilk sporcudur. Daha öncesinde 60 kilogramda Full Contact branşında Türkiye'den hiçbir sporcu bu şampiyonluğu yaşamamıştı. Bu anlamda da bizler için önemli oldu. Kastamonu'muzda da büyükler kategorisinde elde ettiğimiz en büyük başarıdır. Bunu Kastamonu'muza armağan ediyoruz. Ülkemize, Türkiye'mize, Kastamonu'muza armağan olsun. İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz 2025 yılında Dünya Şampiyonluğu olacaktır. Ben sporcuma güveniyorum, bizleri destekleyen herkese de teşekkür ediyoruz"

Kick Boks Avrupa Şampiyonu olan Asuman Çığlıoğlu'nun annesi Şerife Çığlıoğlu ise, "Kızım çok çalıştı, başarılı oldu. Gece gündüz demeden çalıştı. Sonunda başarılı oldu. Mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, Milli Takım, Yunanistan, Kastamonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Asuman Çığlıoğlu Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:29 Dubai çikolatasına markette alarm takıldı Dubai çikolatasına markette alarm takıldı
10:20 Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 23:27:54. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonu Asuman Çığlıoğlu Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.