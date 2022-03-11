Avrupa şampiyonu Emre Mutlu ve ikincisi Abdullah Toprak için tören düzenlendi - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu Emre Mutlu ve ikincisi Abdullah Toprak için tören düzenlendi

11.03.2022 21:11
Avrupa şampiyonu Emre Mutlu ve ikincisi Abdullah Toprak için tören düzenlendi

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emre Mutlu ve gümüş madalya elde eden Abdullah Toprak, kulüpleri Kayseri Şeker Spor tarafından ödüllendirildi.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emre Mutlu ve gümüş madalya elde eden Abdullah Toprak, kulüpleri Kayseri Şeker Spor tarafından ödüllendirildi.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan açıklamaya göre, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşan Emre Mutlu ve gümüş madalyanın sahibi olan Abdullah Toprak için Kayseri Şeker'de tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, başarılarından dolayı her iki sporcuyu da kutladı.

Akay, ata sporu güreşe destek sağlamanın, Güreş Milli Takımı'na sporcu vermenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Başkan Akay, salon sporları için Kayseri Şeker'e kapalı spor salonu kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Tören, 55 kiloda Avrupa şampiyonu olan Emre Mutlu ve 72 kiloda Avrupa ikincisi olan Abdullah Toprak'a ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcıları da katıldı.

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Abdullah Toprak, Emre Mutlu, Kayseri, Tören, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu Emre Mutlu ve ikincisi Abdullah Toprak için tören düzenlendi - Son Dakika


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