Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na İstanbul uçağının pilotundan sürpriz anons - Son Dakika

Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na İstanbul uçağının pilotundan sürpriz anons

Son Güncelleme: 04.09.2023 10:42

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yurda dönüş için yola çıktı. Belçika'dan hareket eden İstanbul uçağının pilotu ise Filenin Sultanları için sürpriz bir anons yaptı. Pilot yaptığı anonsta, ''Verdiğiniz mücadeleyle Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınız ile 85 milyonu gururlandırdınız.'' ifadelerini kullandı.

Finalde Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a dönüş uçağında pilotun gurur dolu anonsuyla karşılandı.

"85 MİLYONU GURURLANDIRDINIZ"

Uçağın pilotu yaptığı anonsta, "Aramızda çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandıran Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm Türkiye'yi sevince boğan, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları Kadın Voleybol Milli Takımı'mız bizlerle. Verdiğiniz mücadeleyle Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınız ile 85 milyonu gururlandırdınız." dedi.

Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na İstanbul uçağının pilotundan sürpriz anons

"SİZLERE SONSUZ TEŞEKKÜRLER EDİYORUZ"

Pilot konuşmasını, "Bize tarifi zor bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, İstiklal Marşı'nı mutluluk ve gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz." sözleriyle sonlandırdı.

Filenin Sultanları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na İstanbul uçağının pilotundan sürpriz anons - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na İstanbul uçağının pilotundan sürpriz anons - Son Dakika
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