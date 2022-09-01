Milli sporcu Emre Karaca Dünya şampiyonluğuna göz kırptı - Son Dakika
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Milli sporcu Emre Karaca Dünya şampiyonluğuna göz kırptı

01.09.2022 10:46
Milli sporcu Emre Karaca Dünya şampiyonluğuna göz kırptı

Avrupa Şampiyonu milli kick bokscu Emre Karaca, Türkiye'ye Dünya şampiyonluğunu getirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Şampiyonu milli kick bokscu Emre Karaca, Türkiye'ye Dünya şampiyonluğunu getirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası dereceleri ile Türk spor tarihine adını birçok kez yazdıran milli kick boksçu Emre Karaca, kariyerinde eksikliğini hissettiğini Dünya Şampiyonluğu için yoğun antrenman programları uyguladığını ve günlük rutin yaşamını anlattı. 9 yaşından beri spor ile iç içe olduğunu ifade eden Karaca, defalarca yaşadığı Türkiye Şampiyonlukları başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki müsabakalarına, Avrupa Şampiyonluğu'na, Dünya 2'nciliğe ve 3'ncülüğüne dikkat çekerek, "En yakın tarihteki hedefim Antalya'da organize edilecek olan Avrupa Şampiyonası'dır" dedi.

"TAMAMI İLE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA ODAKLANDIK"

Konya'da 5'ncisi gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları'na gitmeye hak kazandığını fakat kendi sıkletinin otoriteler tarafından iptal edildiğini dile getiren tecrübeli sporcu Karaca, "İslam Oyunları'na gitmeye hak kazanmıştım fakat erkeklerde artı 91 ve benim sıkletim olan 57 kilogramı turnuvadan çıkardılar. Bize de gerekçe olarak katılımın az olduğunu söylediler. Güzel bir ödülü vardı ama maalesef ki dövüşme imkanımız olmadı. Her ne olursa olsun mücadelemizi ve bayrağımızı temsil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tamamı ile Avrupa Şampiyonası'na odaklandık.

"ESKİŞEHİR'E BOKSU SEVDİRMEYİ BAŞARDIK"

Sabahları erken saatlerde spor salonuna gelip neredeyse tüm gününü orada geçirdiğini belirten Emre Karaca, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hem spor kariyerime hem de yetiştirdiğim sporcularım ile hayatıma devam ediyorum. Ufak yaş grubu öğrencilerimin sayısı çok az olmasına rağmen çoğunluğu çeşitli meslek gruplarından gelen yetişkinler oluşturuyor. Çok şükür Eskişehir'e boksu sevdirmeyi başardık. 2009'dan bu yana tüm gayretim insanların boksa karşı ön yargısını kırdırtmaktı fakat şimdi ise dövüş sporu çerçevesinde tüm bildiklerimi insanlara öğretmeye ve spora teşvik etmeye çalışıyorum."

"DÖVÜŞMEK İSTEYENLERE O YÖNDE ANTRENMANLAR YAPTIRIYORUZ"

"Spor salonuna gelenlerin amacı genellikle zayıflamaktan yana oluyor" diyen Karaca, "Kilo problemi olanların haricinde gerçekten dövüşmek veya kendini savunmak isteyen kişiler de bizden eğitim alıyor. Herkesin antrenman programı isteğine göre şekilleniyor. Dövüşmek isteyenlere o yönde idmanlar hazırlıyoruz. Hiçbir şekilde dövüşmeden, dövüşmeyi öğrenemezsiniz. Sadece spor amacı ile gelenler ile elbette keyifli antrenmanlar geçiriyoruz. Fakat asıl gayemiz insanlara boksu öğretmektir."

(Oğulcan Öner - Ali Furkan Çetiner/İHA)

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Kaynak: İHA

Emre Karaca, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcu Emre Karaca Dünya şampiyonluğuna göz kırptı - Son Dakika

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