Avrupa şampiyonu muaythai sporcusu, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu muaythai sporcusu, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

24.02.2022 11:06
Avrupa şampiyonu muaythai sporcusu, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 24 yaşındaki milli sporcu Hasan Çetin, başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 24 yaşındaki milli sporcu Hasan Çetin, başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Hasan Çetin, İstanbul'un 38 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla 13-20 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.

Büyük gurur yaşayan Çetin, 21-26 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde edip, Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazanmayı planlıyor.

Çetin: "Başarıların devamını getireceğiz"

Hasan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ukrayna, Rusya, Belarus gibi önemli ülkelerin sporcularını geride bırakmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Çetin, "Şampiyona öncesinde güzel bir hazırlık dönemi geçirdik ve müsabakalara katıldık. Motivasyon kamplarımız oldu. Eğlenceli zaman geçirdik. Mental olarak da hazırlıklarımızı tamamladık. Mücadele ederek kazandık ve bayrağımızı zirveye taşıdık." diye konuştu.

Çetin, hayalini kurduğu Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını, sırada dünya şampiyonluğunun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"10 yıllık sporcu geçmişim var. Avrupa ve dünya şampiyonluklarının hayaliyle yaşıyorduk. Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutmayı hayal ediyorduk. Kazandığımız zaman duygulandık. Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadık. İleride inşallah başarıların devamını getireceğiz. Bir ay sonra Türkiye Şampiyonası'nda 8'inci kez şampiyon olup, Dünya Şampiyonası'nda yarışarak şampiyon olmak ve bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum."

Bişgin: "Bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine dikti"

Milli sporcunun antrenörü Muhammet Bişgin, Çetin'in sıkı bir antrenman programı uyguladığını kaydetti.

Son 5 yılda ciddi sakatlıklar yaşamasına rağmen Hasan Çetin'in çok iyi geri dönüşler yaptığını aktaran Bişgin, "Son şampiyonaya mental olarak çok iyi hazırlandı. Çok da zorlu rakipleri vardı. Süreç zordu. Psikolojik olarak maçlara hazırdı. Ringe çıktı ve rakiplerinin hepsini güzel skorlarla yendi. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine dikti. Hasan'la birlikte bizler de kenardan heyecanlandık ve mücadelesini hissettik. Avrupa Şampiyonası'nda sporcu kardeşimizin şampiyon olması çok büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Bişgin, dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini vurgulayarak, Çetin'in bunu başaracağına inandığını sözlerine ekledi.

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Dünya Şampiyonası, Altın Madalya, Milli Sporcu, Hasan Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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