Avrupa şampiyonu milli güreşçi, memleketinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa şampiyonu milli güreşçi, memleketinde davul zurnayla karşılandı

Avrupa şampiyonu milli güreşçi, memleketinde davul zurnayla karşılandı
18.05.2026 17:57  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'daki U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Özdenur Özmez, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Bulgaristan'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Özdenur Özmez, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde vatandaşlar tarafından davul zurnayla karşılandı.

U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Özdenur Özmez, finalde Bulgar rakibi Andrea Niseva'yı 20. saniyede tuş ederek büyük bir başarıya imza attı. Altın madalyayla yurda dönen genç güreşçi için memleketi İskilip'te karşılama programı düzenlendi. Davul ve zurna eşliğinde karşılanan Özmez, oluşturulan araç konvoyuyla ilçe merkezine giriş yaptı. İskilip Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, milli sporcuyu alkışlarla karşıladı. Karşılama programına İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da katıldı. Avrupa şampiyonu Özdenur Özmez'e çiçek takdim edilirken, ilçe halkı genç sporcunun başarısını büyük bir coşkuyla kutladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu milli güreşçi, memleketinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı

19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 20:02:16. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa şampiyonu milli güreşçi, memleketinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.