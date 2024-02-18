Avrupa Şampiyonu Yasemin Adar Yiğit Balıkesir'e Döndü - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonu Yasemin Adar Yiğit Balıkesir'e Döndü

Avrupa Şampiyonu Yasemin Adar Yiğit Balıkesir\'e Döndü

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, Balıkesir'de törenle karşılandı. Başkan Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, milli sporcuyu tebrik etti.

18.02.2024 19:11  Güncelleme: 19:11
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, memleketi Balıkesir'e döndü.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı yenerek 7. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yasemin Adar Yiğit için tören düzenlendi.

Kurtdereli Spor Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Çayırova Belediyespor arasında oynanan Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi maçı öncesi sahaya davet edilen Yasemin, tribünleri selamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, izleyicilerin ayakta alkışladığı Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti, milli sporcuya çiçek verdi. Başkan Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz da Yasemin'i başarısından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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