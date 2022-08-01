Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen organizasyon, Punkaharju şehrinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, Finlandiya'da yapılacak - Son Dakika

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