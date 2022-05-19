Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

19.05.2022 21:47
Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs ve Hakan Reçber altın, Görkem Polat ise gümüş madalya elde etti.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs ve Hakan Reçber altın, Görkem Polat ise gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İsrailli rakibi Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs da İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek altın madalyaya uzandı.

Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber'in Fransız Souleyman Alaphilppe'i 20-14 yenerek altın madalya kazandığı organizasyonda 54 kiloda mücadele eden Görkem Polat ise finalde Macar Omar Gergely Salim'e 32-28 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Bugünkü finallerde para tekvandocular Alican Özcan ve Nurcihan Ekinci de altın madalya kazanmıştı.

Türkiye böylece organizasyonun ilk gününde çıktığı 6 final mücadelesinin 5'inde altın madalya kazanmayı başardı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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