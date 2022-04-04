Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Mersin'de düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Mersin'de düzenlenecek

04.04.2022 11:22
Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Mersin'de düzenlenecek

2022 Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası 16-17 Nisan tarihlerinde Mersin'de yapılacak.

2022 Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası 16-17 Nisan tarihlerinde Mersin'de yapılacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi triatletlerinin sahne alacağı organizasyonlarda milli takımı elitler kategorisinde Enes Kızılcık ve Gültigin Er, gençler kategorisinde Selinay Tuğçe Kır, Özlenen İpek Günad, Taha Eren Coşgun, Emir Aracı ve Burak Çağdaş temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, milli sporcuların 12 Nisan'da Mersin'de toplanma kampında bir araya geleceğini belirterek, "Sporcularımız başarılı bir hazırlık dönemi geçirdi. Heyecanı hep birlikte yaşayabilmek adına müsabakaların canlı olarak yayınlanması için Avrupa Triatlon Birliği ve Yenişehir Belediyesiyle görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Triatlonda il temsilcileri toplantısı yapıldı Triatlonda il temsilcileri toplantısı yapıldı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Nisan 2022

Triatlon, Türkiye, Mersin, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Mersin'de düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:31 Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:57:03. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Mersin'de düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement