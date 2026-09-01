Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Almanya, Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Almanya, Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Sinan Erdem Salonu'nda oynanan ve 143 dakika süren mücadelede Almanya, Türkiye-Azerbaycan maçının kazananıyla çeyrek finalde karşılaşacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Vanya Parvanova (Bulgaristan)
Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Radovic, Fransen, Nagels (Rampelberg, Van Sas, Verhelst, Luyten, Maes, Koulberg, Demeyer)
Almanya: Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev, Straube (Cesar, Kohn, Orthmann, Kindermann, Jatzko, Nestler, Strubbe)
Setler: 25-20, 21-25, 20-25, 27-25, 8-15
Süre: 143 dakika (26, 31, 32, 37, 17)
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-2 yenen Almanya, çeyrek finale yükseldi.
Almanya, Türkiye- Azerbaycan maçının kazananıyla çeyrek finalde karşılaşacak.
Kaynak: AA
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