1. Avrupa Wushu Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Wushu Milli Takımı, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisinde kılıçlarla Wushu Taoulı Ji Ti gösterisi gerçekleştirdi. Ayrıca 19 ülkeden 850 sporcu, törende temsil ettikleri ülkenin bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Van Campenhout: "Bu şampiyona bize harika bir fırsat sunuyor"

Seremonide konuşan Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Patrick Van Campenhout, Avrupa'da bu sporu yaymak istediklerini belirterek, "Abdurrahman Akyüz'e ve Türkiye Wushu Federasyonuna teşekkür ederim. Kısa sürede çok güzel bir iş çıkarıldı. Bu şampiyona bize harika bir fırsat sunuyor. Federasyon yeniden kuruldu ve 6 ay önce ilk kez bir araya geldik. Çok ciddi bir pandemi de geçirdik ve bu dönemde sabrettik. Bu organizasyondan sonra 2026 yılında Senegal'de düzenlenecek olan Gençlik Olimpiyatları'nda bu sporu daha iyi bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Akyüz: "Sporcular ve antrenörler buradan çok memnun bir şekilde ayrılacak"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, bu sporu çok sevdiklerini belirterek, "Wushu sporunun gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu şampiyonaya ev sahipliği yapmamızın amacı da tam olarak bu. Bu organizasyonu mükemmel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Sporcular ve antrenörler buradan çok memnun bir şekilde ayrılacak." diye konuştu.

Organizasyonun ilk gün müsabakaları yarın Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.