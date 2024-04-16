Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Türkiye\'yi örnek gösterdi

Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Antonio Silva, Türkiye'nin yüzme branşında dünyaya örnek çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti.
Silva, Edirne'de katıldığı uluslararası organizasyonun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki tüm sporcuların olimpiyat hayaliyle çalışmalar yaptığını söyledi.
Türkiye'nin de olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle son yıllarda önemli başarılar kazandığını ifade eden Silva, şunları kaydetti:
"Türkiye yüzme branşında dünya ülkelerine örnek bir ülke. Burada yüzmeyi geliştirmek için olağanüstü çalışmalar yapılıyor. Sonuçları da gayet iyi seviyede. Yalnızca büyük gruplarda değil farklı gruplarda da özellikle açık su yüzme gruplarında büyük rekabet var. Türkiye olimpiyat oyunlarında da bu rekabetçi yapısını devam ettirecek ve Türkiye'yi gün geçtikçe kürsüde daha çok göreceğiz."
Hedef olimpiyatlar
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da Avrupa Yüzme Takvimi'nde yer alan yarışlarda başarı elde ettiklerini söyledi.
Sporcuların olimpiyatlarda kürsüye çıkmak için yoğun şekilde çalıştığını anlatan Yalçın, "Türkiye tarihinde ilkleri biz yaptık ve yine ilkleri biz yaparak olimpiyatlara gideceğiz. 7 sporcumuzla olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Orada da çocuklarımız muhakkak bize yakışanı yapacaklardır. Hedefimiz olimpiyatlarda finalleri görmektir. Bu amaç doğrultusunda yolumuzda ilerliyoruz. İnşallah dualarımız yerini, çalışmalarımız karşılığını bulacaktır. Çalışmalarımız özveri ve mücadeleyle geçiyor çok emek veriyor çocuklarımız, milletimiz için gerekeni yapacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Yalçın, Türkiye'nin hem sporcu başarısı hem de tesisleşme konusunda dünyaya örnek çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:
"Yeni tesisler sayesinde yüzme sporunu 7'den 70'e herkes yapabiliyor. Bakanlığımızın gözetiminde olan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nden güzel sonuçlar alıyoruz. Proje kapsamında yüzmeye başlayan çocuklarımızdan yeni sporcularımız da oluyor ayrıca tesisleşme konusunda da dünyaya örnek çalışmalarımız var. Edirne'deki olimpik havuz gibi birçok tesis hayata geçirildi. Bu tesislerde Avrupa'ya örnek yarışlar gerçekleşiyor. Avrupa Büyükler yarışlarının aynısını Türkiye'de gerçekleştiriyoruz."
Son Dakika › Spor › Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Türkiye'yi örnek gösterdi - Son Dakika
Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Erolçevik, erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı. Şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'in elinden aldı.
Zeytinburnu'nda iki esnaf arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan bir kişi, tabanca ile vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Tartışma sonucunda ateş açan saldırgan gözaltına alınırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti. Montella, antrenman öncesinde kulüp başkanı ve teknik direktörle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretin ardından futbolcularla bir araya gelen Montella, başarı diledi.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.
Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Sivas'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi, Belediye Başkan Vekili ve birçok ünlü güreşçi katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan "Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu", bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Avrupa’da “Gold Label” kategorisinde yer alan 4 yarı maratondan biri olan koşunun basın toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı. Yarı Maraton’da kadınlar ve erkeklerde birincilere 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira.
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve 4-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızını daha da parlatan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya ve İngiltere'den gelen teklifleri reddeden sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in 2024 Avrupa Şampiyonası performansını da hesaba katarak turnuva sonrasındaki satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?