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Avustralya Açık'ta Medvedev ve Gauff ikinci tura yükseldi - Son Dakika
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Avustralya Açık'ta Medvedev ve Gauff ikinci tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde Rus Daniil Medvedev ile tek kadınlarda Coco Gauff ikinci tura yükseldi. Medvedev, rakibinin çekilmesiyle tur atladı. Gauff ise iyi bir başlangıç yaparak turnuvaya galibiyetle başladı.

Avustralya Açık\'ta Medvedev ve Gauff ikinci tura yükseldi
15.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:47
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde Rus Daniil Medvedev ile tek kadınlarda Coco Gauff ikinci tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde sabah seansı maçları oynandı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, ilk turda Fransız Terence Atmane ile karşılaştı.

Avustralya Açık'ta son üç yılda iki kez final oynayan Medvedev, setlerde 2-1 öndeyken (5-7, 6-2, 6-4) rakibinin çekilmesiyle tur atladı.

7 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas, dünya klasmanının 130 numarası Belçikalı Zizou Bergs'i 5-7, 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek tur biletini aldı.

2014 Avustralya Açık şampiyonu 38 yaşındaki İsviçreli raket Stan Wawrinka, 20 numaralı seribaşı Fransız Adrian Mannarino'ya 3-2, Kanadalı Denis Shapovalov da Çek Jakub Mensik'e 3-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

Gauff turladı, Vondrousova'dan sürpriz veda

Geçen yılın ABD Açık şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, ilk turda karşılaştığı Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

2023 Wimbledon şampiyonu ve 7 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova, ilk turda elemelerden gelen Ukraynalı Dayana Yastremska'ya 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

17 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova da Alman Laura Siegemund'a 2-1 yenilerek ilk turda elendi.

Kaynak: AA
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