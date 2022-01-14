Avustralya Açık'tan 'eşleşme' duyurusu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tek erkekler ve tek kadınlar eşleşmelerinin pazartesi günü oynanacağı ifade edildi. Vizesi ikinci kez iptal edilen Novak Djokovic, hala turnuvanın internet sitesindeki eşleşmelerde yer alıyor.

Avustralya Açık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Avustralya Açık tek erkekler ve tek kadınlar kura çekimlerinin ilk yarısı pazartesi günü oynanacak" denildi. Turnuva, daha önce hakkında vize krizi devam eden Novak Djokovic'in diğer Sırp tenisçi Miomir Kecmanovic ile eşleştiğini duyurmuştu.

DJOKOVIC PAZARTESİ GÜNÜ MÜCADELE EDECEK Mİ?

Djokovic'in bugün vizesinin ikinci kez iptal edilmesiyle, pazartesi günü Kecmanovic'e karşı mücadele edip etmeyeceği merak konusu oldu. Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke adına yapılan açıklamada, "Bugün, Göç Yasası'nın 133C(3) maddesi uyarınca, Bay Novak Djokovic'in aldığı vizeyi, sağlık gerekçesiyle kamu yararı doğrultusunda iptal etmek için yetkimi kullandım" ifadelerine yer verilmişti.