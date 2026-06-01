Avustralya'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden Avustralya'nın 26 kişilik aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında TSİ 07.00'da Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda Avustralya ile karşılaşacak. Avustralya'nın 26 kişilik aday kadrosu da duyuruldu.
Avustralya'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Patrick Beach (Melbourne City FC), Paul Izzo (Randers FC), Mathew Ryan (Levante UD)
Defans: Aziz Behich (Melbourne City FC), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City AFC), Alessandro Circati (Parma FC), Milo Degenek (APOEL FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City FC), Kai Trewin (New York City FC)
Orta Saha: Cameron Devlin (Heart of Midlothian FC), Ajdin Hrusti (Heracles Almelo), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City FC)
Forvet: Nestory Irankunda (Watford FC), Mathew Leckie (Melbourne City FC), Awer Mabil (CD Castelln), Mohamed Touré (Norwich City FC), Nishan Velupillay (Melborne Victory FC), Cristian Volpato (US Sassuolo), Tete Yengi (FC Machida Zelvia) - İSTANBUL
