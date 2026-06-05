Avusturya, Dünya Kupası Kadrosunu Açıkladı

Eski West Ham ve Stoke forveti Marko Arnautovic, Avusturya'nın 28 yıl sonra ilk kez katılacağı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

Şu anda Sırbistan'ın Red Star Belgrad takımında forma giyen 37 yaşındaki oyuncu, Avusturya formasıyla 132 maçta 47 gol attı ve ülkesinin en çok milli forma giyen oyuncusu oldu.

Borussia Dortmund'un orta saha oyuncuları Marcel Sabitzer ve Carney Chukwuemeka da kadroda yer alıyor. İkili daha önce Premier League'de Manchester United ve Aston Villa formalarını giymişti.

Real Madrid'in savunma oyuncusu David Alaba, eski United geçici teknik direktörü Ralf Rangnick'in çalıştırdığı takımın kaptanlığını üstlenecek.

Avusturya, J Grubu'nda yer alıyor. Turnuvaya Ürdün ile oynayacağı maçla başlayacak, ardından Arjantin ve Cezayir ile karşılaşacak.

Avusturya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Defans: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Orta saha: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Münih), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Forvetler: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .