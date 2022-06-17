Avusturya ekibi Altach'ta Miroslav Klose dönemi - Son Dakika
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Avusturya ekibi Altach'ta Miroslav Klose dönemi

17.06.2022 22:41
Avusturya ekibi Altach'ta Miroslav Klose dönemi

Avusturya ekibi Altach'ta teknik direktörlüğe Alman Miroslav Klose getirildi.

Avusturya ekibi Altach'ta teknik direktörlüğe Alman Miroslav Klose getirildi.

Altach Kulübü, Ludovic Magnin'den boşalan teknik direktörlük görevi için Klose ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Almanya Milli Takımı (71 gol) ve Dünya Kupası (16 gol) tarihinin en skorer oyuncusu Klose, golcü kimliğiyle futbol dünyasına damga vurmuştu.

Futbolculuk döneminde Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Münih ve Lazio'da oynayan 44 yaşındaki Klose, 2016'da kariyerini sonlandırmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Altach'da yaşayacak Klose, daha önce Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yapmıştı.

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Kaynak: AA

Miroslav Klose, Avusturya, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avusturya ekibi Altach'ta Miroslav Klose dönemi - Son Dakika

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