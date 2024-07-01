Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'yi yenmek için hazırlanmalıyız - Son Dakika
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Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'yi yenmek için hazırlanmalıyız

Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick, Türkiye ile oynayacakları maçın hazırlık maçının sonucunu etkilemeyeceğini belirterek, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu ve iyi çözümler bulmaya çalışacaklarını söyledi. Rangnick, takımının Avrupa Şampiyonası'nda ilerlemek için her maçı son maç gibi düşündüğünü ve Türkiye karşısında favori olmalarının gazetelerin yazabileceği bir şey olduğunu ifade etti.

01.07.2024 20:15
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick, Türkiye'yi 6-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının yarın oynanacak karşılaşma üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi.

Ralf Rangnick, karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcular Christoph Baumgartner ve Nicolas Seiwald ile katıldı.

Teknik direktörlük ve sportif direktörlük yaptığı Leipzig'de Avusturya'nın başında sahaya çıkacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Rangnick, "Grup aşamasında, son 16'ya kalıp Lepizig'de maç oynayacaksınız' deselerdi 'çok iyimsersiniz' derdim. Buraya gelmiş olmamız harika, yine de bu stadyumda maç oynamamız bir şans eseri değil diye düşünüyorum. Avusturya taraftarı da Leipzig taraftarı da yarın stadyumda olacaktır." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, "Türkiye'yi hazırlık maçında 6-1 mağlup ettiniz. Rakibinizin zayıf ve güçlü yönleri size göre neler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hazırlık aşaması bizim için çok önemli bir süreç değildi, o maçın yarınki maç üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Türk takımının çok güçlü olduğunu biliyoruz ama bu maç için iyi çözümler bulmaya çalışıyoruz. Hazırlık maçını kazandık diye yarına dair bir çıkarım yapmak mümkün değil. Yarınki maç tamamen başka bir görüntü arz edebilir. Yarın bir avantaj sahibi olduğumuzu düşünmüyoruz. Yapmamız gereken hazırlanmak, Türkiye'nin bizden beklediği oyunla ilgili hazırlık yapmalıyız. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'nda gördüğümüz bir durum var; birçok takım, bireysel oyunculara dayalı, birebire dayalı oyun oynuyor. Bazıları da topa odaklı ve maçın ilk evrelerinde atak yapmaya dayalı oyun oynuyorlar. Yarın neticeyi sahada göreceğiz. Maçın hazırlık aşamasını geride bıraktık, şu an olay maçı kazanmak. Buna odaklanmamız gerek. İyi performans sergileyelim ki bir sonraki tura kalalım."

Rangnick, Türkiye'nin Çekya maçında çok fazla kart gösterilmesinin hatırlatılması üzerine, "Açıkçası çok da bilemiyorum, tabii ki maçı izledik. Çekya bence iyi iş çıkardı, uzun süre maçı iyi götürdüler. Fiziksel olarak çekişmeli bir maç oldu. Maçın başında gelen sarı kartlar ve kırmızı kart işin gidişatını değiştirdi. Dönüm noktası oldu. Kart olmasa farklı mı olurdu bilemeyiz ama Türkiye takım olarak duygusal bir takım, duyguların yoğun yaşandığı bir takım. Oyuncularımızın enerjisinin sahaya yansıması gerekecek. Yüreğimizi sahaya koymamız gerekecek." şeklinde konuştu.

Gruptan birinci sırada çıktıklarını ancak yarına odaklanmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Yarın yeni bir gün ve yeni bir maç. Yarın sahaya odaklanmamız gerekecek, hataların bu tür maçlarda telafisinin olmadığını unutmamamız gerek. Bu düşünce yapısıyla futbol oynadığımızda bir sonraki aşamaya kalabiliriz. Varımızı yoğumuzu yarın sahaya dökeceğiz. Son birkaç maçta yaptıklarımızı yapmamız gerek. Turnuvanın başında söylediğim bir şey vardı, şampiyon olmak ya da finale kalma imkansız değil. İspanya'yı dün gördük, harika bireysel oyuncuları olduğu gibi, üst düzey teknik bir seviyede erken aşamada presle iyi top çevirerek pozisyon yakalıyorlar. İşin bu boyutunda son derece gerçekçiyiz, tek bir yol var, turnuvada olabildiğince ilerlemek, bunu da bir sonraki maçınıza odaklanarak yapabilirsiniz. Her maçımızı son maçımız gibi düşünüyoruz. Bugüne kadar bize faydalı oldu ve bugün bizi Leipzig'e getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Rangnick, Türkiye karşısında Avrupa basınında favori gösterilmeleri hakkında, "Avusturya son 35 yılda hazırlık maçı olmayan maçlarda Türkiye'yi yenemedi. Dolayısıyla gazetelerin yazabileceği çok şey var. Okuması heyecanlı olabilir ama maçın sonucunu etkilemez. Herşey yarın belli olacak. Yarınki maç için farklı bir durum yok. Takımımla beraber bu şampiyonada özel duygular yaşıyoruz. Berlin'deki coşku saha kenarında devam etsek 2-3 saat de sürebilirdi. Taraftarın takımla bir araya gelip 'Ben Avusturyalıyım' şarkısını söylediğini gördüğünüzde tüyleriniz diken diken oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick: Türkiye'yi yenmek için hazırlanmalıyız - Son Dakika

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