Awaziem'in 43 ve 56. dakikalarda attığı goller Konyaspor'a 2-0'lık galibiyet getirdi - Son Dakika
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Awaziem'in 43 ve 56. dakikalarda attığı goller Konyaspor'a 2-0'lık galibiyet getirdi

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Awaziem\'in 43 ve 56. dakikalarda attığı goller Konyaspor\'a 2-0\'lık galibiyet getirdi
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Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Awaziem 43 ve 56. dakikalarda ağları havalandırırken, 74. dakikada Tongya'nın penaltısını kurtaran kaleci Bahadır Konyaspor'un üstünlüğünü korudu.

İsmail AKKAYA/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bahtiyar Birinci

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih (Dk. 83 Uğurcan), Deniz (Dk. 83 Colley), Bardhi (Dk. 75 Gonçalves), Dompe (Dk. 75 Toth), Muleka (Dk. 86 Mostafa Mohamed)

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can, Fıratcan(Dk.56 Gouveia) Metehan, Goutas (Dk. 30 Ensar), Thalisson, Diabate, Tongya, Salih Uçan (Dk.46 Traore), Luis, Koita (Dk. 38 Oğulcan), Mendes (Dk.56 Orakpo)

GOLLER: Dk. 43-56 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor)

SARI KARTLAR: Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Diabate, Fıratcan(Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

39'uncu dakikada Luis'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ensar'ın kafayla indirdiği topu Mendez önünde buldu. Mendez'in şutunda top üstten auta gitti.

40'ncı dakikada Deniz'in pasıyla topla buluşan Muleka ceza sahasında kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Muleka'nın şutunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Melih'in şutuna da kaleci İrfan Can göle izin vermedi.

43'üncü dakikada Konyaspor, öne geçti. Dompe'nin sol kanattan ortasında Deniz, kafayla topu ceza sahasına indirdi. Awaziem'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dikada Dompe'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda top arka direkten az farkla auta çıktı.

56'ncı dakikada Awaziem, ikinci kez fileleri havalandırdı. Bardhi sağ köşeden kullandığı atışta ceza sahasında Baniya topu indirdi. Topu önünde bulan Awaziem'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

63'üncü dakikada Tongya'nın ceza sahası yayı yakınından şutunda top üstten auta çıktı.

72'nci dakikada ceza sahası sağından içeri giren Gouveia, Melih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

74'üncü dakikada Tongya'nın penaltı vuruşunda kaleci Bahadır, müdahale etti. Traore'nin dönen topa vuruşunda, top kalenin önünden sol kanattan taca çıktı.

85'inci dakikada Gonçalves'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Colley, kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Colley'in vuruşunda kaleci İrfan Can müdahale etti. Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA
GençlerbirliğiKonyasporTümosanSporSon Dakika

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