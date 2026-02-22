Afyonkarahisar\'da voleybol finali tamamlandı

Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AXA Sigorta Erkekler 2. Lig Voleybol Final Etabı müsabakaları sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaların ardından dört takım, 2026-2027 sezonunda bir üst ligde mücadele etme hakkı kazandı.

Final etabında maçlar tek devreli lig usulüne göre oynandı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst lig olan Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'ne yükseldi.

1. Lig'e yükselen takımlar Melikgazi Belediyesi (A Grubu 1'incisi), Tokat Belediyesi (A Grubu 2'ncisi), Sultanbeyli Belediyesi (B Grubu 1'incisi) ve Kilis Gençlik (B Grubu 2'ncisi) oldu.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR